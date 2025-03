L'Abc Solettificio Manetti attende l'arrivo di Collegno

A distanza di quattro giorni dalla brutta prestazione di Gallarate, l’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti per il secondo dei quattro incontri a distanza ravvicinata. Domenica 16 marzo, alle 18, arriva il Collegno Basket per la sesta giornata del girone play-in out di B Interregionale (Nocchi di Vicopisano, Pampaloni di Terranuova Bracciolini).

Contro la squadra che li precede in classifica a due lunghezze di distanza, per i ragazzi di Samuele Manetti si tratterà di un delicatissimo scontro diretto. Collegno, ancora in cerca del primo successo della seconda fase, giungerà a Castelfiorentino dopo la sconfitta casalinga per mano di Mens Sana (70-81). Ma in questo momento ciò che più conta, per i gialloblu, è ritrovare quella compattezza mostrata nelle prime due giornate, per invertire la rotta e andare a prendersi due punti davvero importanti, tanto per la classifica quanto per la fiducia e il morale.

“La partita contro Collegno sarà difficile, come tutte le altre gare del resto – commenta l’esterno gialloblu Lorenzo Rosi -. Anche loro sono reduci da sconfitte e, proprio come noi, avranno voglia di riscatto. Per quanto ci riguarda, nonostante gli infortuni, dovremo scendere in campo con orgoglio, determinazione e voglia di lottare, per dimostrare al nostro pubblico di voler restare in questa categoria”.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

