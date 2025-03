L'Assemblea Nazionale dei Comuni Sostenibili premia Camaiore

Nei giorni scorsi l’Assessora all’Ambiente del Comune di Camaiore Sara Pescaglini ha partecipato all’Assemblea Congressuale della Rete dei Comuni Sostenibili all’Ara Pacis a Roma.

Una giornata molto importante, in cui gli amministratori locali di 70 realtà italiane hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e approfondire il proprio lavoro, condividendo buone pratiche e idee per avanzare con la territorializzazione degli obiettivi di Agenda 2030 e con il rilancio della nuova Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, fino all’orizzonte della neutralità climatica del 2050.

Un percorso, quello di Camaiore, iniziato a giugno 2024 con l’ingresso alla Rete dei Comuni Sostenibili a premia il lavoro fatto fin ad oggi dall’Amministrazione sul tema della sostenibilità ambientale e che vuole essere il primo passo verso la messa in atto di politiche sempre più innovative e indirizzate al benessere collettivo.

Nel corso dell’incontro, ogni Ente locale aderente ha potuto presentare una buona pratica di sostenibilità ambientale messa in atto dalla propria amministrazione. L’Assessora Pescaglini, per Camaiore, ha raccontato – ricevendo il plauso dei presenti - il lavoro fatto per l’apertura e la messa in esercizio del nuovo Centro di Riuso Riusandolo (centro intercomunale, che opera anche per Massarosa), inaugurato l’estate scorsa e che già sta dando ottimi risultati.

Per l’occasione, Camaiore ha ricevuto la bandiera della Rete e il premio della Libellula Sostenibile, simbolo dell’impegno e della volontà concreta dell’Amministrazione Comunale di raggiungere gli obiettivi comuni della RCS, mettendo in atto iniziative concrete e determinanti contatti di collaborazione con diverse realtà italiane e non.

“Un’occasione unica per parlare di Camaiore e del suo impegno a proseguire questo percorso di sostenibilità ambientale e di equilibrio tra uomo e natura – commenta l’Assessora Pescaglini – Un processo di sviluppo culturale e sociale, che combacia con l’epoca di trasformazione che stiamo vivendo, in cui sempre più c’è necessità di mettere in campo politiche di sostenibilità mirate al benessere comune. Camaiore è pronta a fare la propria parte e a continuare a farsi promotore di iniziative (come quella del Centro del Riuso, presentata in assemblea) che vadano esattamente in questa direzione”.

Fonte: Comune di Camaiore