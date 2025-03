Maltempo a San Miniato: 8 famiglie evacuate tra Balconevisi, San Miniato a San Pierino

È il giorno della conta dei danni del maltempo per il territorio di San Miniato, duramente colpito dalla forte perturbazione che ha interessato tutta la Toscana, in allerta rossa da quasi due giorni. Per tutta la giornata sono stati compiuti interventi di rimozione degli smottamenti dalle numerose strade del comune. Al momento si contano otto famiglie evacuate, sette a Balconevisi per una frana e una tra San Miniato e San Pierino per allagamenti. Tutte sono state ricollocate grazie all’ospitalità dei parenti e agli alloggi messi a disposizione dal Comune.

Gli allagamenti più importanti hanno riguardato Isola, dove restano ancora chiusi il ponte e il sottopasso, Roffia e San Donato, ma in serata, grazie all’apertura delle cateratte, la situazione dovrebbe lentamente rientrare.

Resta chiuso anche il sottopasso di San Romano per allagamenti e il parcheggio di Fonti alle Fate, dove il grosso smottamento di ieri sera ha ulteriormente peggiorato il versante già interessanti da una frana precedente. Le auto coinvolte dal fango sono state rimosse nel pomeriggio; dovrà poi essere rimosso il materiale caduto e dovranno essere riposizionati i blocchi di cemento prima che possa essere riaperto.

“Anche oggi abbiamo vissuto una giornata molto difficile - commentano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla Protezione Civile Marco Greco che, insieme a tutta la giunta comunale, da ieri sera, sono alla sede del Centro Operativo Comunale a Palazzo Migliorati, per coordinare tutte le operazioni -. Vogliamo ringraziare tutti i dipendenti comunali e la polizia municipale che lavorano ininterrottamente da due giorni, i volontari e le volontarie delle associazioni di Protezione Civile, i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine, oltre alle ditte che si sono messe a disposizione per intervenire sul territorio dove c’era bisogno - e concludono -. La situazione resta complessa e, anche se nelle prossime ore l’allerta dovrebbe essere declassata ad arancione, dobbiamo mantenere alta l’attenzione”.

Fonte: Comune di San Miniato

Notizie correlate