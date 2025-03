Maltempo in Toscana: ancora attivo il codice rosso nell'Empoli e area Bisenzio

Il punto con la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana. Le previsioni per sabato 15 e domenica 15 marzo La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala la permanenza per la giornata di sabato 15 marzo del codice rosso per rischio idraulico nel reticolo principale del Valdarno Inferiore (Empolese) e del Bisenzio Ombrone Pistoiese.

Codice arancio, invece, nel resto del territorio metropolitano tranne i comuni dell'Arno-Valdarno Superiore per i quali è stato emesso il codice giallo.

Domenica codice arancio per rischio idraulico nel reticolo principale del Valdarno Inferiore (Empolese) e il Bisenzio Ombrone Pistoiese; codice giallo invece per il resto del territorio metropolitano e verde nei comuni del Valdarno Superiore e della Romagna Toscana (Alto Mugello).

Previste per oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale, in attenuazione dalla notte. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.