Maltempo in Toscana, gli aggiornamenti sulla viabilità

Di seguito gli aggiornamenti sulla viabilità di oggi, sabato 15 marzo, in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta in Toscana. Prosegue l'allerta rossa fino alle 14 di oggi.

Riaperto l'allacciamento tra Scandicci e Fi-Pi-Li. Alle ore 10:30 circa, come comunica Autostrade. è stato riaperto il ramo di allacciamento (R42) tra Firenze Scandicci e la FI-PI-LI verso quest’ultima, precedentemente chiuso a causa del maltempo, grazie a una progressiva riduzione dell’intensità delle precipitazioni che hanno interessato il settore Toscano a partire dalla serata di ieri e durante le prime ore di questa mattina.

La Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato per la scorsa notte un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio. Per rispondere prontamente all'evento emergenziale sono state impiegate 70 maestranze e 20 mezzi operativi tra cui 10 mezzi speciali. Tale presidio rimarrà operativo per tutta la giornata odierna fino al termine dello stato di allerta.

Come comunicato dalla Regione Toscana a Livorno è stata chiusa, in entrambe le direzioni di marcia, l'uscita Vicarello della S.G.C. Fi-Pi-Li.

Città Metropolitana di Firenze. La Sala integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze e della Prefettura informa che sono stati riaperti i ponti nel tratto empolese dell'Arno.

Le principali strade chiuse sono: la Ss 65 Bolognese tra Fontebuona e Novoli, la Sr 302 Faentina in località Mulinaccio, la Ss 67 Tosco Romagnola da Pontassieve a Contea, la Sp 72 Vecchia Pisana al Km 2 (Lastra a Signa), la Sp 13 al km 12 (Vinci), la Sp 32 della Faggiola al km 3 (Firenzuola), la Sp 306 tra Marradi e Palazzuolo, la Sp 477 al Km 16, Sr 302 tra Ronta e Biforco, la Sp 503 Passo del Giogo in località Omo Morto (Scarperia San Piero), la Sp 130 di Monte Morello al km 10. Risulta ancora chiuso il ponte sull'Arno tra Lastra a Signa e Signa.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario sono interrotte le linee ferroviarie Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza e Firenze-Borgo-Pontassieve. Al momento i collegamenti tra Mugello e Firenze sono possibili solo passando da Barberino di Mugello. Ricordato che è in vigore un'allerta meteo codice rosso, "si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza e limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari".

Anas comunica: "Le squadre di intervento e i tecnici di Anas sono operativi senza soluzione di continuità per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo". Gli aggiornamenti sulle strade:

Sulla statale 12 "dell’Abetone e del Brennero" per diverse frane è chiusa dal km 65,000 al km 66,000 e al km 69,800 nel territorio di San Marcello Piteglio (Pistoia).

La statale 65 "della Futa" è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento, in località Vaglia (dal km 15 al km 17) nella città metropolitana di Firenze.

Sulla strada statale 67 "Tosco Romagnola" è stato riaperto il tratto in prossimità del km 106,000 a Rufina. Riaperta la statale 719 "Prato Pistoia" dal km 6,600 al km 6,900 dopo allagamento.

Sempre sulla strada statale 67 "Tosco Romagnola" sono chiusi i tratti: dal km 112,800 al km 113,100 in località Rufina a causa dell'esondazione del fiume Sieve; per frana dal km 59,000 al km 61,000 a Montelupo Fiorentino; tra il km 121,000 al km 121,500 a causa di uno smottamento a Dicomano (FI); tra il km 124,550 e il km 125,000 in località San Godenzo; chiuso per allagamento del sottopasso il tratto al km 46,600 a Empoli.

Inoltre, risultano temporaneamente chiuse le statali 68 "di Val Cecina" dal km 43,300 al km 43,800 e la Galleria Montenero sulla statale 1 "Via Aurelia", nel tratto compreso tra il km 308,000 e il km 310,500 a Livorno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate