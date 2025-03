Piena dell'Arno transitata anche da Empoli, riaperti i ponti: gli aggiornamenti

"La piena è in transito e l'Arno non sale più. Sta registrando un lieve calo. Ancora lieve". Così nella notte il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi facendo il punto dell'ondata di maltempo che ha investito dalla giornata di ieri la Toscana e l'Empolese Valdelsa, dove oltre 130 persone sono state evacuate. Oggi, 15 marzo, è ancora in corso l'allerta rossa. Questa notte la piena dell'Arno è transitata "senza criticità" da Firenze a Pisa, come comunicato dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Il racconto della notte a Empoli

A Empoli "abbiamo riparato lo "strappo" che l’Orme ha provocato all’argine grazie ad un lavoro del consorzio che va avanti dalla tarda mattinata. Alla Tinaia il Genio Civile può attivare l’insenatura sulla strada senza isolare il paese. È in corso un intervento di pompaggio del fosso di via Pian della Tinaia e abbiamo finito un intervento sull’incrocio con via Arnovecchio. Così quella via è usabile in sicurezza dai residenti di Tinaia. Adesso stiamo triplicando il pompaggio dal Rio di Bonistallo, con cateratta chiusa, direttamente in Arno. Questo serve a provare ad alleggerire Santa Maria e soprattutto proteggere l’Ospedale".

Al San Giuseppe "ho incontrato poco fa la direttrice Bellini e la coordinatrice infermieristica Meini per fare il punto, dopo aver sentito più volte la direttrice sanitaria Dei.

Avane è libera quasi del tutto dagli allagamenti". Lungo la vecchia 429 l'allagamento "a Sant’Andrea è risolto e il rio di Brusciana sta lievemente calando".

"La manovra sul centro storico sta reggendo e non ci sono allagamenti. Abbiamo ancora massicci allagamenti a Ponzano, a causa dello strappo del’Orme. I pompaggi continuano" si legge ancora nel messaggio notturno di Mantellassi. "Fatemi dire un grazie a tutti: operai del comune, dirigenti, dipendenti della Protezione Civile, Polizia Municipale, forze dell’ordine, consorzio di bonifica e i volontari".

15 marzo, aggiornamento viabilità. "Grossa buca" in via Sanzio

Da questa mattina sono riaperti i tre ponti sull'Arno ad Avane, Marcignana e Sovigliana. A renderlo noto è il Comune in seguito alle ordinanze che ieri avevano disposto la chiusura. In corso i lavori per riaprire i sottopassi attualmente chiusi. Rimane aperto quello di via dei Cappuccini. Viabilità bloccata su Ponzano, via Lari ad Avane e via della Motta per gli allagamenti. Si segnala una criticità alla rotatoria di via Sanzio zona distributore Centro*Empoli per grossa buca, prestare attenzione.

