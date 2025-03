Maltempo in Toscana, transitata la piena dell'Arno. È ancora allerta rossa, le ultime notizie

"Transitato l’importante colmo di piena dell’Arno lungo tutta l’asta senza criticità". Così nell'ultimo aggiornamento il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'indomani degli allagamenti e danni provocati da maltempo venerdì 14 marzo in più province della regione. Oggi prosegue l'allerta rossa, fino alle 14.

Una notte di preoccupazione per la portata dei fiumi e dell'Arno. che questa mattina risulta "già transitato nelle ore precedenti a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena e Pisa. Determinanti - si legge ancora sui social di Giani - sono stati lo Scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia".

A causa del maltempo a Firenze e in provincia in 9 comuni ci sono frazioni isolate, per un totale di 1471 cittadini isolati mentre questa notte erano 248 i cittadini evacuati e raccolti nelle strutture comunali, secondo quanto spiegato dal Centro coordinamento soccorsi istituito da ieri e coordinato dalla prefettura di Firenze. Sono inoltre più di 1200 le utenze elettriche interrotte in 8 comuni, con Enel al lavoro per il ripristino. A Vaglia 10 famiglie risultano isolate, senza corrente elettrica.