Piano Strutturale a San Donato: l'amministrazione comunale risponde alla consigliera Eugeni

Avendo ricevuto dal Consigliere comunale Elisa Eugeni una PEC nella quale si chiede di rinnovare l’incontro per la presentazione del Piano Strutturale a San Donato, per non aver comunicato anticipatamente il cambio di data dal 13 al 12 Marzo, è bene rendere noto che gli incontri per il Piano Strutturale sono stati pubblicizzati con largo anticipo già dal giorno 24/02/2025 sia sul sito del Comune, sulla stampa e sui mezzi social, con spiegazione accurata del tema dei vari incontri in programma.

La variazione della singola data dell’incontro presso la Scuola dell’Infanzia di San Donato, dovuta

all’impossibilità della presenza dei tecnici che hanno lavorato sulla pianificazione, è stata puntualmente

inserita in data 06/03/2025 sul sito comunale, come post sulla pagina facebook “Sei di San Donato se...” ed inviata alla stampa, sei giorni precedenti la data dell’incontro.

Inoltre la variazione era stata comunicata verbalmente anche dal Sindaco Del Grande stesso durante le

presentazioni precedenti programmate a Montecalvoli il 5 Marzo ed a Santa Maria a Monte l’11 Marzo

2025.

Non è motivata, pertanto, la richiesta del Consigliere che ancora una volta vuole screditare l’operato

dell‘Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

