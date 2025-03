Ponzano ancora parzialmente sotto l'acqua ma migliorano le altre situazioni problematiche su Empoli

Il sindaco Alessio Mantellassi ha fatto il punto sulla situazione di Empoli a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la città tra ieri e oggi. Le situazioni più critiche, rassicura il primo cittadino, sono già state sanate ma continua senza sosta il lavoro dei volontari in determinate zone, anche adesso che la pioggia sembra essere tornata ad abbattersi sull'Empolese Valdelsa.

Il resoconto della giornata.

L'aggiornamento delle 20:30 fa riferimento a quella che è stata la situazione delicata di queste ore e della piena che ha riguardato ampie parti della Toscana e il comune di Empoli.

"Sono state ore particolarmente complesse dopo la giornata di ieri della piena dell’Arno che ha toccato livelli molto alti e che ha visto il reticolo minore pieno - ha commentato in diretta Facebook Alessio Mantellassi - soprattutto l’Orme, il Piovola e tutti i fossi e i rii gonfi di acqua. Questo ha causato in alcuni punti esondazioni puntuali, buona parte delle quali si sono verificate senza danni, con allagamenti di strade. In altri casi, invece, le situazioni sono stati più importanti.

Avane, la zona di Empoli Vecchia, Pagnana, Marcignana

Ci sono state zone del territorio che hanno sofferto di più rispetto ad altre come Avane, la zona di Empoli Vecchia, Santa Maria, zona delle Fanfani, Ponzano, Pagnana, Marcignana e altre zone più basse. Qui si sono verificati allagamenti di tipo diverso. "Alcuni sono stati risolti ieri, altri sono stati sanati oggi - continua Mantellassi - diverse zone sono state gestite in base alla situazione. Le cateratte sono state chiuse su indicazione del Genio Civile perché l’Arno era più alto rispetto al reticolo minore e quindi si sarebbe potuto verificare un allagamento peggiore. Allora abbiamo dovuto chiudere le cateratte fino ad oggi". Oggi sono state riaperte, il livello dell’Arno è calato ed è stata ripristinata l’uscita del reticolo minore in Arno provocando un abbassamento di quest'ultimo. Adesso la situazione sembra sotto controllo.

Rotonda di via Livornese e Santa Maria

In queste ore l'emergenza si è concentrata anche sulle zone più delicate come via Sanzio dove si è registrato l’allagamento della rotonda tra via Livornese e via Sanzio. L'allagamento è stato corposo durante la giornata di oggi e si è esteso fin davanti al distributore di carburante. "Quella strada, di competenza dell'Anas, e ora è stata definitivamente liberta dall'acqua - specifica Mantellassi - il tratto di strada, che dalla rotonda del Centro*Coop va all'altra rotonda, resterà però chiuso perché si sono formate delle buche di acqua che sono pericolose".

Il sottopasso di Ponte alla Stella, anche questo di Anas, è ancora allagato ma gli altri sottopassi di competenza del comune, sono stati progressivamente ripristinati ed aperti. A Santa Maria e zona Empoli Vecchio, si era verificata una situazione particolare: le squadre della protezione civile hanno supportato le famiglie e le operazioni sono tutt’ora in corso.

Zona ospedale

Sempre su Santa Maria è ritornato a regime nel pompaggio del rio Bonistallo e messo in protezione l'ospedale.

Qui i servizi principali erano stati trasferiti al primo piano nella giornata di ieri. Ora il reticolo è tornato a sfociare tranquillamente e il livello dell’Arno si è abbassato.

Ponzano

La zona di Ponzano è stata altrettanto complicata. Questa ha avuto allagamenti già nella prima giornata di ieri. La complicazione è avvenuta poi alle 17 con lo strappo dell’argine dell’Orme all’altezza del Pozzale. "Quella è una zona bassa quindi l‘acqua è scivolata verso Ponzano dove ha raggiunto oltre il metro di acqua. L’allagamento ha riguardato tutta la parte centrale dell’abitato. La protezione civile è intervenuta subito ma non ha potuto fare interventi per l’arrivo dell’acqua dell’Orme acuito dall’Arno in piena - commenta il sindaco - anche le fogne non sono state in grado di smaltire l’acqua gettandola nell’Arno in piena. Tutta la notte è stato fatto un tentativo di pompaggio che purtroppo non ha dato esito a causa delle grosse quantità di acqua arrivate nel centro della frazione".

"Oggi abbiamo dedicato a Ponzano tanto sforzo: abbiamo provato ad utilizzare il Rio dei Cappuccini che oggi era calato. Abbiamo alleggerito il sistema fognario versando nel rio attraverso due punti e utilizzando due pompe. C’è voluto tempo ma l’acqua ha iniziato a calare, a defluire lentamente e con il costante sistema di pompaggio siamo riusciti ad abbassare il livello. Attualmente Ponzano è sgombra dall’acqua salvo alcune strade più all’interno dell’abitato che hanno ancora l’acqua in strada. Qui stiamo intervenendo con pompe e cisterne per sopperire l’emergenza. Tanti volontari della protezione civile stanno portando avanti le azioni su questa frazione. La presenza della colonne nazionali della protezione civile è stata fondamentale: grazie a loro, alla Pubblica Assistenza di Empoli, alla Misericordia di Empoli, ai volontari e volontarie della Croce Rossa di Empoli, Vab, La Racchetta e tutti i volontari delle associazioni".

