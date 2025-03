Rottura sulla rete idrica: disagi a Ponsacco

Acque comunica che a causa di una rottura sulla rete idrica provocata da una ditta terza, e al conseguente svuotamento del deposito che rifornisce il comune di Ponsacco, oggi sabato 15 marzo, sono in corso mancanze d’acqua in tutta Ponsacco capoluogo e a Val di Cava.

I tecnici di Acque sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione, che si preannuncia estremamente complesso a causa dell’entità della rottura.

Tenendo conto anche dei tempi necessari al successivo riempimento del deposito, una volta conclusi i lavori, il ripristino del regolare servizio è al momento ipotizzabile per la mezzanotte: sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. Eventuali e significativi allungamenti dei tempi saranno comunicati nel corso della giornata di domani.

Per limitare i disagi agli utenti, è in corso di allestimento un servizio di rifornimento idrico sostitutivo, la cui ubicazione sarà resa nota sul sito www.acque.net e sulla pagina Facebook del gestore idrico non appena possibile.

Fonte: Acque SpA

