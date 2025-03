Sette persone salvate dai vigli del fuoco a Fauglia. Tra queste anche un neonato

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina insieme al personale del Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico di Arezzo in via Mazzoncino a Fauglia per soccorrere due famiglie.

Sono in totale 7 le persone tratte in salvo dai vigli del fuoco, tra cui un neonato e due anziani. Le persone erano rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa dell'innalzamento dell'acqua.

Grazie all'utilizzo di un gommone i vigli del fuoco hanno recuperato e trasporto al sicuro i componenti delle due famiglie soccorse.

