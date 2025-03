Un 'sacco' di problemi: empolese racconta difficoltà a trovare sabbia durante emergenza meteo

Una piccola odissea alla ricerca di sacchi di sabbia durante l'emergenza maltempo nell'Empolese. È la situazione vissuta da molti che, come il protagonista di questa storia, hanno cercato di attrezzarsi per proteggere le proprie case dalle esondazioni di ieri. Un evento che Empoli non affrontava da decenni e che ha mandato in tilt i servizi di emergenza.

Il racconto arriva da un residente di una frazione empolese che ha tentato di prevenire l’allagamento del proprio seminterrato: "Per cercare di prevenire la situazione, dato che nel pomeriggio al situazione stava precipitando e si stava allagando tutto intorno a noi, mi sono messo alla ricerca di sacchi di sabbia. Ho chiesto ai vicini dove poterli trovare, nessuna autorità ci aveva avvertiti su dove poterli trovare"

Qualcuno gli suggerisce di recarsi al Terrafino, dove pare vengano distribuiti i sacchi dalla Protezione Civile, ma qui la prima doccia fredda: "Sono salito sulla mia auto personale per raggiungere il posto, arrivato lì mi hanno detto che li avevano finiti in mattinata, e non li avevano riforniti".

Sorpreso dalla notizia, nonostante l’allerta meteo fosse stata diramata il giorno prima, si affida nuovamente al passaparola. Un suo contatto gli riferisce che al Comune alcuni volontari stavano distribuendo sacchi di sabbia. Riparte subito, ma a metà strada riceve la chiamata dalla stessa persona: "Sono finiti nel giro di mezz’ora, non andare".

"I sacchi erano per me essenziali per proteggere la mia casa e i miei beni, non sapevo assolutamente dove prendere i sacchi e come difendermi", spiega.

Come ultima speranza, viene a sapere che "nella zona commerciale un'azienda distribuiva dieci sacchi per famiglia". Sfidando il rischio di rimanere bloccato con l’auto a causa delle strade ormai allagate, l'uomo raggiunge il luogo ma anche qui arriva l’ennesima delusione: "Non possiamo darvi i sacchi, sono bloccati".

La storia di questo cittadino racconta un copione che purtroppo spesso si ripete, non solo a Empoli: persone che si ritrovano ad affrontare piccole o grandi emergenze senza il supporto necessario e i mezzi adeguati.

Niccolò Banchi

