Use Computer Gross: tutto pronto per l'arrivo della Gulliver Derthona

Si torna alla normalità e l’Use Computer Gross torna a casa. Domenica alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Esposito e Barnini di Fucecchio), i ragazzi di coach Valentino ricevono la visita della Gulliver Derthona, squadra che è entrata in questa seconda con pochi punti che la pongono all’ultimo posto della classifica.

“Torniamo davanti al nostro pubblico dopo ore critiche – esordisce coach Luca Valentino – giornate nelle quali sicuramente il pensiero non è stato per il basket ma per la città, i nostri tesserati e le loro famiglie vista l'ondata di maltempo. Per quanto ci riguarda, anche senza poter fare allenamento per la chiusura degli impianti, abbiamo lavorato con lo staff come sempre per far arrivare alla squadra materiale ed informazioni per affrontare una Tortona carica. I nostri avversari sono reduci dal successo contro Costone e schierano una squadra in gran parte giovane che gioca molto in transizione e con grande ritmo. A dirigere il gioco è tornato Farias, presente solo nella prima giornata, e contro Costone è stato subito un prezioso riferimento offensivo capace di innescare compagni come Aprile, Josovic e l'esperto Gatti”. “Dovremo frenare la loro esuberanza – prosegue - contenendo le situazioni di uno contro uno e giocando in attacco con disciplina. Sarà importante anche limitare le palle perse che potrebbero aprire situazioni di campo aperto nelle quali i nostri avversari sono molto bravi a giocare”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube dell’Use.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate