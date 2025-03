A Castelfranco e Santa Croce l'Arno torna sotto i livelli di riferimento

I sindaci di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno questa mattina, 16 marzo, hanno chiuso il Coc, Centro operativo comunale, in seguito all'abbassamento dell'Arno rientrato nei livelli di riferimento dopo l'emergenza maltempo che si è abbattuta in Toscana dal 13 marzo. Su entrambi i comuni, come nel resto del Cuoio, permane fino alle 14 di oggi l'allerta arancione.

A Castelfranco, stamani il sindaco Fabio Mini si è recato a Orentano a visitare gli sfollati di Balconevisi, 3 persone, che sono state accolte nelle strutture di Orentano alla Rsa.

A Santa Croce il livello dell'Arno, già diminuito in modo sensibile durante la notte appena trascorsa, continua ad abbassarsi. "Ringrazio - dice il sindaco Roberto Giannoni - la protezione civile, le associazioni di volontariato, in particolar modo la Misericordia e la Pubblica assistenza. Ringrazio inoltre la locale stazione carabinieri per la disponibilità. Un particolare ringraziamento a tutti i dipendenti e dirigenti comunali e al comando polizia municipale e agli agenti per aver dimostrato efficienza disponibilità e professionalità. Ringrazio tutti i santacrocesi e staffolesi per la collaborazione alla gestione dell’emergenza".

