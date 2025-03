Allerta arancione, Empoli riapre le scuole: resta chiusa la piscina per allagamenti

Sono stati giorni difficilissimi per la città di Empoli, colpita dall'ondata di piogge negli scorsi giorni. Se nelle zone più colpite dagli allagamenti si continua a lavorare senza sosta per svuotare cantine, garage e seminterrati (Ponzano, Carraia, Santa Maria su tutti), il resto della città è pronto a ripartire.

Lunedì 17 marzo 2025, infatti, gli istituti scolastici di Empoli riapriranno le porte, dopo la chiusura preventiva di venerdì 14 marzo, prorogata anche a sabato 15 marzo, per l’allerta meteo codice rosso. Una scelta rivelatasi giusta, che ha evitato genitori e studenti bloccati nel traffico tra le strade allagate, con rischi enormi.

FOCUS SCUOLE – Tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado riapriranno domani, lunedì 17 marzo con alcuni distinguo. Aperti i nidi, le scuole dell’infanzia (dove non verrà somministrata la colazione di metà mattina, alle 9.30), le primarie e le secondarie di primo grado. Con le riaperture sono garantiti e quindi attivi i servizi di ‘pre-scuola’ e di trasporto scolastico.

Per le scuole secondarie di secondo grado si precisa: all’IIS Pontormo di via Raffaello Sanzio è sospesa l’attività didattica, regolare invece in via Bonistallo e via Rosselli; sospesa la didattica anche all’ITI Ferraris Brunelleschi di via Sanzio.

Per il servizio mensa, nei giorni di lunedì 17 e martedì 18 marzo, il pranzo dovrà essere preparato dalle famiglie, al ‘sacco’, o in alternativa avranno la facoltà di andare a prendere le proprie figlie e i propri figli per pranzare in famiglia e riportarli il pomeriggio alla ripresa dell’attività scolastica. Sarà poi il Comune di Empoli a comunicare l’organizzazione della ristorazione per i giorni successivi, di concerto con le istituzioni scolastiche.

A certificare lo stato del servizio anche un'ordinanza, la 112 del 16 marzo, che impone l’immediata sospensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole comunali d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, aventi sede nel territorio comunale di Empoli, fino a nuova comunicazione. Esclusi i nidi che avranno servizio regolare in ogni sede.

La sospensione del servizio di refezione sarà revocata con successivo provvedimento a seguito del ripristino della piena operatività della mensa scolastica.

PISCINA - Il maltempo ha causato allagamenti anche alla piscina comunale di via delle Olimpiadi. Aquatempra, gestore dell'impianto, ha confermato la chiusura fino al ripristino di alcuni locali tecnici toccati dall'alluvione.

VIABILITÀ - Per quanto riguarda la viabilità, la zona di Ponzano ha visto la piena agibilità nella via principale, via Ponzano, e nelle sue traverse, dopo il grande lavoro delle idrovore nel corso del fine settimana.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

