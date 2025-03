Consigliere Poggianti a Ponzano: "Sarà mio dovere fare chiarezza sugli eventi che hanno portato al disastro"

"Ponzano è il quartiere dove sono nato e cresciuto, è casa e affetti. Qui ho lo studio legale dove esercito e la solida spalla politica che mi ha sempre sostenuto con forza in ogni competizione elettorale. Di fronte alle masserizie dei garage svuotati cade una lacrima (anche forse più di una) nel gettare via oggetti e orpelli di una vita, per l’entità dei danni provocati e per i ricordi che evocano e rappresentano: libri di scuola, giochi dell’infanzia, oggetti dei propri avi, addobbi di Natale e qualche valigia da viaggio". Così Andrea Poggianti consigliere comunale Centrodestra per Empoli, in seguito all'alluvione che ha colpito la Toscana nei giorni scorsi, la città di Empoli e la frazione di Ponzano.

"L’alluvione ha ferito la nostra comunità nell’intimo, la nostra dignità, ma non la nostra forza di reagire. Da Ponzanese e da rappresentante delle Istituzioni nella Città di Empoli sarà mio dovere fare chiarezza sugli eventi che hanno portato a questo disastro: dalla mancata comunicazione alla cittadinanza dello strappo dell’argine del torrente Orme fino a conoscere i motivi per i quali argine e fogne non abbiano retto. Poi si aprirà la pagina dei ristori, sperando che la "politica delle passerelle" e la burocrazia non remino contro alla cittadinanza tutta. Un sentito e orgoglioso ringraziamento a tutti i volontari, i soccorritori, le Forze dell’Ordine e tutti gli Empolesi che hanno risposto al grido di aiuto. Siamo stati a galla, siamo fragili, ma come il nostro "vetro" - conclude Poggianti - dimostriamo di essere un’eccellenza invidiabile. Grazie".

