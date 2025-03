Dopo la pioggia confermata "Montelupo in fiore", riaperto anche il MMAB

Montelupo in Fiore si farà. Dopo la pioggia, il centro cittadino si animerà con fiori e piante. L’amministrazione comunale ha ritenuto di confermare la manifestazione dopo una valutazione complessiva della situazione e delle previsioni.

Domenica sarà quindi regolarmente aperto il MMAB con le attività già previste: il laboratorio e le visite guidate proposte dal Museo della Ceramica e il brunch organizzato dal caffè “Cibo, vino e chiacchiere”.

Oltre alla mostra-mercato dei fiori, previsti laboratori, attività per bambini, mostre d’arte e visite guidate. Il programma della manifestazione è disponibile sul sito MONTELUPOEVENTI.IT.

Pur essendo una situazione in miglioramento, permane l’allerta arancione pertanto in caso di cambiamento di scenario la manifestazione potrà essere annullata o sospesa in qualsiasi momento.

In merito alla situazione complessiva, già da ieri, sabato 15 marzo, sono stati riaperti gli esercizi commerciali, i giardini, le strutture sportive e i cimiteri.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

