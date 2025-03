Fi-Pi-Li, al lavoro per riaprire il tratto allagato a Vicarello. Aggiornamenti sulla viabilità

Ancora chiuso in entrambe le direzioni il tratto di Fi-Pi-Li tra Lavoria e Vicarello, allagato in seguito al maltempo che si è abbattuto sulla Toscana dal 13 marzo. Come comunicato dalla Città Metropolitana di Firenze l'allagamento, al km 68 in corrispondenza del cavalcavia ferroviario tra le uscite A12 Collesalvetti e Vicarello, si sta lentamente abbassando con l'utilizzo delle idrovore, adesso che il livello del canale scolmatore Arno è diminuito permettendo di ricevere acqua dalle idrovore.

È previsto che il tratto sarà liberato dall'acqua in serata. Già pronte le squadre Avr per la pulizia e la riapertura al transito. Anche l'allagamento al km 66, in corrispondenza del fiume Isola tra le uscite di Vicarello e Lavoria, si sta abbassando ma, spiegano ancora dalla Città Metropolitana, più lentamente perché qui occorre solo attendere che defluisca l'acqua presente nei campi, fuoriuscita dagli argini rotti del fiume. Si prevede che in serata vengano liberate dall'acqua almeno le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni.

Strade statali, le limitazioni al traffico

Anas informa: Tecnici e squadre Anas sono al lavoro per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo.

In Toscana sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” nel tratto dal km 64,000 al km 64,100, a Lastra a Signa (Firenze) si circola a senso unico alternato in via precauzionale per pericolo frana; chiuso per frana il tratto dal km 59,000 al km 61,000 a Montelupo Fiorentino (Firenze); per allagamento del sottopasso chiuso il tratto dal km 46,000 al km 47,100 a Empoli (Firenze); il tratto dal km 113,800 al km 114,200 a Rufina (Firenze) è chiuso, su richiesta della Protezione Civile, per facilitare l’intervento nelle abitazioni interessate dalla piena; corsia chiusa tra il km 124,550 e il km 125,000 a San Godenzo (Firenze) per frana.

Sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” si circola a senso unico alternato nel tratto al km 121,150 a Dicomano (Firenze) per una frana con alberi in carreggiata.

Sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sono percorribili a senso unico alternato i tratti dal km 65,000 al km 66,000 e al km 69,800 nel territorio di San Marcello Piteglio (Pistoia).

La statale 65 “della Futa” è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento, in località Vaglia (dal km 15 al km 17) nella città metropolitana di Firenze.

La strada statale 68 “di Val Cecina” è chiusa dal km 43,300 al km 43,800 a Volterra (Pisa).

Anas invita gli automobilisti a prestare massima prudenza durante gli spostamenti e a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità per affrontare i viaggi in maniera sicura.

