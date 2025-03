Il Basket Castelfiorentino cade a Firenze: termina 50-46 contro Baloncesto

Frena a Firenze l’avanzata del Basket Castelfiorentino, che sul parquet della Baloncesto cede il passo alle padrone di casa per 50-46. Non arriva, dunque, la seconda impresa per le ragazze di Gianni Lazzeretti dopo quella della scorsa settimana ai danni di Porcari, nonostante le buone indicazioni emerse da una gara decisa sugli episodi finali.

È la prima frazione quella su cui le locali provano subito a mettere le mani, andando al primo riposo sul 17-12. Nel secondo quarto, giocato sul punto a punto, le gialloblu riducono la forbice e restano incollate, andando all’intervallo sul 26-23. Nella ripresa, a fronte di una gara che non accenna ad incanalarsi, prosegue il botta e risposta che, dopo il passaggio al 30′ sul 37-35, rimanda il verdetto all’ultimo quarto. E qui, a decidere, sono i possessi finali.

Prossimo impegno sabato 22 marzo alle 19 al PalaBetti contro Capannori, ultima giornata della prima fase.

BALONCESTO FIRENZE – BASKET CASTELFIORENTINO 50-46

Tabellino: Bellantoni 6, Ancillotti 2, Caparrini 9, Calugi 5, Baldinotti 6, Bandinelli 4, D’Ambrosio 6, Lucchesi 2, Banchelli 6, Dani, Moustakalle, De Felice ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 17-12, 26-23 (9-11), 37-35 (11-12), 50-46 (13-11)

Arbitro: Gemma di Figline Valdarno.

