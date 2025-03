Impianto biogas, Del Grande risponde al Pd: "L'incontro con i cittadini si farà quando avremo novità"

Si apprende dalla stampa la richiesta del PD di “fare il punto sul progetto di implementazione dell’impianto a biogas di San Donato” tramite “un’assemblea sul piano di sviluppo”. Nello scorso novembre l’amministrazione, appena venne informata che la ditta Prati Bioenergia aveva presentato alla Regione Toscana una nuova istanza di autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, per la riconversione dell’impianto di digestione anaerobica di San Donato, dalla produzione di energia elettrica alla produzione di biometano, ancora prima di essere convocata alla conferenza dei servizi, ritenne necessario informare i cittadini indicendo un’assemblea molto partecipata al circolo di San Donato. In tale occasione fu spiegato l’intenzione della nuova società proprietaria dell’impianto, una divisione del Gruppo A2A, di procedere ad un potenziamento del Biogas con riconversione per la produzione di biometano, illustrando per sommi capi alla cittadinanza i dettagli allora emersi.

"Da sempre quest’amministrazione ha manifestato la propria contrarietà alla localizzazione dell’impianto per le criticità ambientali e sociali - sostiene il Sindaco Manuela Del Grande - Il nostro impegno è chiaro: difendere San Donato, così come tutto il territorio, e i suoi cittadini, infatti il nostro contributo alla Regione è stato pertanto molto critico nei confronti del nuovo progetto. La conferenza dei Servizi è ancora in corso, pertanto non è possibile conoscere l’esito dell’Autorizzazione né diffondere dettagli di un progetto ancora in istruttoria, ma sia chiaro che abbiamo difeso e continueremo a difendere i cittadini di San Donato”. Inutile in questa fase, fare nuovi incontri con i cittadini, in quanto non vi sono aggiornamenti da fornire, finché la Regione non si esprimerà, dimostrando di aver tenuto conto o meno del parere espresso dagli Uffici Comunali.

“L’incontro con i cittadini si farà – continua il Sindaco – ma solo quando saremo in possesso di novità da poter riferire, novità che ad oggi non ci sono, ma rassicuro cittadini e opposizione che il Comune c’è. Stupisce il riferimento alla conoscenza da parte degli esponenti del PD di “indiscrezioni in merito all’avanzare del processo autorizzativo” relativo all’istanza di autorizzazione unica per la riconversione dell’impianto alla produzione di biometano presentata dalla Prati Bionergia alla Regione Toscana e in particolar modo al fatto che si faccia riferimento alla conclusione di “una prima fase relativa alla presentazione delle osservazioni in merito all’avvio del procedimento per la riconversione dell’impianto”, dal momento che l’opposizione sia andata sulla stampa l’11 marzo, esattamente il giorno dopo il termine per la presentazione delle Osservazioni in Conferenza dei Servizi, indetta dalla Regione Toscana, termine peraltro modificato e comunicato dalla Regione solo Venerdì 6 marzo.

“Non si capisce da dove vengano queste indiscrezioni dal momento che sebbene si sia conclusa la parte di raccolta delle Osservazioni, la Conferenza asincrona non è ancora conclusa. È evidente – dice il Sindaco Del Grande – la volontà del PD e della Sinistra in generale di strumentalizzare anche una conferenza dei servizi ancora non conclusa con il solo scopo di avere visibilità, richiedendo addirittura un ricorso al TAR su un’eventuale autorizzazione non ancora rilasciata. Abbiamo espresso chiaramente il nostro diniego e manifestato le nostre perplessità alla richiesta di autorizzazione presentata".

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte