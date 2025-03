Maltempo e scuole, lezioni sospese al Pontormo e Ferraris di Empoli

Per effetto del maltempo che si è abbattuto sulla Toscana sono sospese le attività didattiche nelle scuole Pontormo e Ferraris a Empoli. Chiusa anche una parte del Chino Chini a Borgo San Lorenzo, esclusi gli spazi dell'ultimo ampliamento compiuto 4 anni fa.

A comunicarlo è la Città Metropolitana di Firenze tramite i consiglieri delegati per l'edilizia scolastica nell'Empolese Valdelsa Emma Donnini e per il Mugello Carlo Boni. "Informazioni sul personale e gli studenti sono in capo ai dirigenti scolastici. La sospensione e la chiusura sono connesse - spiegano ancora dalla Città Metropolitana "al completamento delle pulizie. La Prociv Metropolitana, in collaborazione con Croce Rossa e la Colonna mobile nazionale, sta provvedendo nel frattempo alla rimozione dell'acqua negli istituti".

Come evidenziato anche dal Centro Coordinamento Soccorsi, per le scuole empolesi domani le lezioni non si terranno nelle relative sedi di via Sanzio.

Le comunicazioni dalle scuole

"Causa lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dopo il maltempo di questi giorni, si comunica che il giorno lunedì 17 marzo 2025 saranno sospese le attività didattiche presso la Sede Centrale. Seguirà nuovo avviso per il giorno successivo. Le altre sedi riprenderanno il regolare servizio a partire da domani lunedì 17 marzo 2025". Così l'Istituto di Istruzione superiore Ferraris Brunelleschi tramite il proprio sito.

