Maltempo, gli aggiornamenti dalla provincia di Firenze: frane e persone ancora isolate

Si riportano gli ultimi aggiornamenti per la provincia di Firenze della mattina di domenica 16 marzo, in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana, diramati dal Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Firenze.

A Campi Bisenzio nella prima mattinata di oggi sarà effettuato un intervento sul fiume Fosso Macinante per la verifica dell’argine sinistro che ha riportato cedimenti. Al riguardo, il sindaco di Campi Bisenzio ha provveduto alla proroga dell’ordinanza di sgombero dei piani interrati. Nel Comune di Palazzuolo sul Senio, in seguito a un movimento franoso, è riaffiorata una discarica di rifiuti risalente a circa cinquant’anni fa. La situazione è stata immediatamente presa in carico dal Comune e dalla HERA COMM S.p.A. che già dalla mattina odierna effettueranno un sopralluogo. Per quanto concerne le condizioni meteorologiche, è segnalato che la perturbazione ha abbandonato la Regione Toscana: in particolare, nel periodo notturno si sono registrate residue precipitazioni sparse sul territorio metropolitano di Firenze.

Di seguito i Comuni in cui permangono criticità per la popolazione:

BORGO SAN LORENZO:

- è confermata la parziale riapertura della SR302 e ciò ha determinato la fine dell’isolamento di 120 persone. In seguito a una frana verificatasi nel pomeriggio di sabato 15 marzo risultano isolate 15 persone in località Striano. Il Comune ha preso in carico la situazione e non si registrano criticità;

- permane l’evacuazione di 12 persone dalla frazione Ronta;

LASTRA A SIGNA:

- non più isolate le 500 persone in località Brucianesi: i tecnici ANAS hanno ripristinato una corsia della SS67 che risulta transitabile in senso unico alternato;

MARRADI:

- permane l’isolamento di circa quaranta persone. Non si rilevano criticità al momento;

- permane l’evacuazione di 29 persone, che hanno trovato ricovero autonomamente;

PALAZZUOLO SUL SENIO:

- questa mattina, a seguito di un movimento franoso, il Sindaco ha adottato un’ordinanza di evacuazione in località Ginestreto per un sospetto movimento franoso: sarà evacuata 1 persona che sarà accolta in struttura comunale.

VAGLIA:

- sono state risolte le criticità, non risultano persone isolate o evacuate. Risultano criticità per la fornitura di acqua potabile in località Pratolino per la quale è già attivo l’intervento per il servizio di ripristino a cura di Publiacqua, sia l’invio di autobotti.

VICCHIO:

- permane l’isolamento di 28 persone in località Poggiolino. Non risultano criticità.

- permane l’evacuazione di 2 persone nella frazione Gattaia. L’Amministrazione comunale ha riferito, altresì, di cinque abitazioni non ancora raggiungibili. I livelli idrometrici dei fiumi Arno, Bisenzio, Carza, Greve, Lamone, Marina, Mugnone, Ombrone pistoiese, Pesa e Sieve sono tutti in calo. Il fiume Elsa, pur

registrando un lieve innalzamento, non desta particolari preoccupazioni, in quanto rimane sotto il primo livello di guardia. Non risultano criticità relative al sistema sanitario ospedaliero e territoriale. Non risultano criticità sotto il profilo della disalimentazione delle utenze elettriche.

Viabilità

- la chiusura della SS65 tra il Comune di Vaglia e la frazione di Fontebuona;

- la chiusura della SP13;

- la chiusura della SP32;

- la chiusura della SP130;

- la chiusura della SP503;

- la riapertura ai soli mezzi di soccorso della SS67 nel Comune di Dicomano, presso la frazione di Contea e la transitabilità in senso unico alternato nel Comune di Lastra a Signa;

- la riapertura della SR302 ai soli mezzi di soccorso;

- la riapertura della SP72 Vecchia pisana presso il Comune di Lastra a Signa;

- la riapertura della SP306 nel tratto compreso tra i Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio;

- la riapertura della SP477.

