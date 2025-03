Publiacqua: "Importante il ruolo del lago di Bilancino per le piogge di questi giorni"

Il lago di Bilancino ha fatto il suo dovere e ha svolto un ruolo importante nel limitare i danni delle piogge di questi giorni.

Alla mezzanotte di venerdì il Genio Civile, autorità responsabile in materia e che definisce i rilasci per la sicurezza idraulica, ha disposto l'innalzamento dell’invaso al suo massimo livello, 252 metri sul livello del mare. L’innalzamento ha consentito di incamerare quasi 10 milioni di metri cubi d'acqua fino al completo riempimento, avvenuto intorno alle 6 della mattina di venerdì. In seguito, l'acqua ha iniziato a fuoriuscire dalla diga, ma l'apporto sulla Sieve è stato limitato tanto che, quando nel corso della mattina si sono verificate le prime criticità nell'area tra Pontassieve, San Francesco e Rufina, l'acqua in uscita dall'invaso era circa 44 metri cubi al secondo, contro una portata del fiume di circa 500 metri cubi. Venerdì alle 17, uscivano da Bilancino 93 metri cubi al secondo mentre la Sieve a Dicomano aveva raggiunto una portata di oltre 1.000 metri cubo al secondo.

Al momento il livello dell’invaso è a 252,27 metri sul livello del mare per un totale di 70.800.000 metri cubi d’acqua invasata.

Fonte: Publiacqua