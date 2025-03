Rimandata per maltempo l'inaugurazione della mostra di Daniela Maccheroni all'Orcio d'oro

Rinviata a venerdì 21 marzo alle ore 18 l'inaugurazione della mostra di Daniela Maccheroni, con l'artista e professore Ilario Luperini. L'inaugurazione, fissata per il 15 marzo, è stata rimandata in seguito all'ordinanza a fronte dell'allerta rossa per maltempo. "Ci vediamo la prossima settimana" scrivono dall'Orcio d'oro di San Miniato, "da lunedì la mostra sarà aperta, martedì 18 alle 21 e 30 avremo la lettura scenica di "Una vita" di Daniela Maccheroni (con Alessandra Neri e Andrea Mancini), mentre venerdì 21 alle 18 ci sarà l'inaugurazione con la presenza delle autorità pubbliche".

Notizie correlate