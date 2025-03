"Una visione del teatro di oggi e di domani", il webinar del Teatro C'art

Il clown è un’arte senza tempo, capace di emozionare, far ridere e far riflettere, trasformando la realtà attraverso il gioco, l’improvvisazione e la poesia del corpo. Teatro C’art che da oltre 20 anni si occupa di produzione e formazione nell’ambito della clownerie e del teatro fisico, propone un’importante occasione di confronto e dialogo attraverso il webinar “Una visione del teatro di oggi e di domani”, un incontro organizzato da Teatro C’art con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, per esplorare l’evoluzione del teatro comico e il suo ruolo nel mondo contemporaneo.

L’evento, che si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Meet venerdì 21 marzo alle 18:00, rappresenta una preziosa occasione di dialogo, che vede protagonista il dir. artistico di Teatro C'art Andrè Casaca intervistato da Beatrice Nutini, dir. organizzativa di Teatro C'art e le video-testimonianze di figure di spicco della scena teatrale internazionale, tra cui Claudia Busi (Accademia Galante Garrone), Mario Gumina e Luisa Cuttini (C.L.A.P.S.), Sam McGhee e Dory Rebekah Sibley (Accademia dell’Arte di Arezzo).

Attraverso il confronto degli esperti, il webinar offrirà spunti di riflessione sulla trasformazione del linguaggio del clown e del teatro e sulle prospettive per i giovani artisti e professionisti della cultura che desiderano lavorare nel settore. La partecipazione al webinar è aperta a tutti e gratuita, previa registrazione Qui.

Fonte: Ufficio stampa

