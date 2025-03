Viva Vittoria fa tappa a Pistoia: piazza Duomo si colora contro la violenza delle donne

Un intreccio di mani, fili e storie ha dato vita oggi a un evento di grande partecipazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere. Piazza del Duomo a Pistoia si è trasformata in un’opera collettiva straordinaria, un grande mosaico colorato di coperte lavorate a maglia e all’uncinetto, un atto creativo contro la violenza, frutto dell’impegno della comunità pistoiese nell’ambito del progetto Viva Vittoria.

L’iniziativa, promossa da Viva Vittoria OdV e realizzata in collaborazione con Viva Vittoria Pistoia e le due associazioni del territorio Anteas Pistoia OdV e C&TL CARIPIT APS, è stata sostenuta da Conad Nord Ovest e dai suoi Soci di Pistoia e provincia e dalla Fondazione Conad ETS. Una tappa, quella di Pistoia che si aggiunge a quelle che hanno colorato dal 2015 oltre 40 piazze di città italiane e coinvolto oltre 16.000 volontari, portando un messaggio di consapevolezza e impegno attivo contro la violenza sulle donne.

L’evento di oggi è il culmine di un impegno corale iniziato nei mesi scorsi. Da novembre 2024 fino al 20 febbraio 2025, i punti vendita Conad del territorio hanno fatto da cassa di risonanza dell’iniziativa e da punto di raccolta dei quadrati di maglia 50x50 cm, realizzati da donne, cittadini e volontari, che hanno potuto consegnarli in appositi contenitori. Un gesto di comunità, reso possibile dall’impegno dei Soci Conad di Pistoia e provincia, che hanno promosso attivamente l’iniziativa, trasformando i negozi in luoghi di sensibilizzazione e partecipazione. I quadrati sono poi stati cuciti tra loro con un filo rosso, simbolo di legame e solidarietà, dando vita alle coperte che oggi hanno ricoperto Piazza del Duomo.

Le coperte realizzate, oltre a essere un forte segnale di sensibilizzazione, potranno essere riscattate da chiunque attraverso una donazione liberale, offrendo così un aiuto concreto alle donne vittime di violenza e abusi. Il ricavato contribuirà a sostenere il progetto "La valigia della possibilità", promosso dal Centro antiviolenza Aiuto Donna Pistoia, che offre percorsi di formazione e qualificazione professionale per aiutare le donne in difficoltà a conquistare autonomia economica e sociale.

“PERSONE, IL FILO CHE UNISCE” LA MOSTRA CHE CELEBRA LA COMUNITÀ E IL SUO IMPEGNO. A questo impegno collettivo, Conad Nord Ovest ha voluto dedicare una mostra fotografica che racconta le persone dietro l’opera. “Persone, il filo che unisce”, allestita nel chiostro interno del Palazzo Comunale e visitabile fino al 28 marzo, è un viaggio attraverso le immagini che narrano di mani, volti, sorrisi, sogni e speranze di chi ha contribuito alla realizzazione di questa straordinaria iniziativa.

Gli scatti del fotografo Nicolò Begliomini restituiscono l’essenza più profonda del progetto: dietro ogni filo di lana intrecciato ci sono volti, storie e speranze che si uniscono in un unico grande abbraccio collettivo. Le geometrie delle coperte, nate da mani operose e dal lavoro paziente di volontari e cittadini, diventano il simbolo visivo di una battaglia che non si ferma.

L’inaugurazione della piazza ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni cittadine, quali la Prefetta Licia Donatella Messina, la Vicesindaca Annamaria Celesti, Don Luca Carlesi, Cristina Begni una delle Fondatrici e Presidente di Viva Vittoria Odv, le referenti di Viva Vittoria Pistoia e dell’Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest Adamo Ascari insieme ai Soci Conad di Pistoia e provincia, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l’iniziativa e sensibilizzare la comunità.

L’iniziativa di Viva Vittoria non si esaurisce con l’installazione in Piazza del Duomo, ma continua grazie alla partecipazione della comunità. Dal 17 marzo, nello spazio Viva Vittoria Pistoia (Via Ripa del Sale, 5, accanto al Palazzo Comunale), sarà ancora possibile continuare a fare un’offerta e scegliere una coperta. Ogni donazione sosterrà il centro antiviolenza Aiuto Donna Pistoia, offrendo alle donne vittime di violenza un aiuto concreto per riconquistare autonomia e indipendenza.

Quello di Pistoia è un ulteriore tappa di un percorso più ampio che ha già visto Conad Nord Ovest al fianco delle comunità locali in diverse città italiane. Prima di oggi, insieme a Viva Vittoria Odv ha sostenuto l’iniziativa nelle piazze di Firenze (11-12 novembre 2023, Piazza Santa Croce), Modena (12 marzo 2023, Piazza Dante), e Grosseto (25 novembre 2022, Piazza Dante), confermando la volontà della cooperativa di sostenere attivamente la lotta contro la violenza di genere e di promuovere azioni concrete a supporto delle donne in difficoltà.

Le dichiarazioni

“La risposta della comunità di Pistoia è stata straordinaria, e oggi ne vediamo il risultato” – dichiara Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest anche a nome di tutti i Soci di Pistoia e provincia. “Insieme ai Soci del territorio, siamo davvero orgogliosi di aver sostenuto, insieme alla Fondazione Conad ETS questa preziosa iniziativa che coinvolge piazza Duomo e tutta la comunità, con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere le donne vittime di ogni forma di violenza e discriminazione. Un progetto che nasce dalla comunità e per la comunità, che trasforma un gesto semplice come lavorare a maglia, in un’azione concreta e potente contro la violenza, un fenomeno che riguarda tutti e che va contrastato con azioni concrete e condivise. Crediamo che sia fondamentale unire le forze per creare consapevolezza e offrire un supporto tangibile alle donne che ne sono vittime.” Ascari ha poi commentato la Mostra dedicata – “La mostra che accompagna l’istallazione in Piazza Duomo è il nostro modo di rendere omaggio alla comunità di Pistoia, un riconoscimento alle volontarie, ai volontari e a tutti i cittadini che, con passione e impegno, hanno reso possibile questa straordinaria opera collettiva. Insieme ai nostri Soci e alla Fondazione Conad ETS, ci impegniamo ogni giorno per sostenere progetti che uniscono le persone e generano valore per il territorio. È per questi motivi che invitiamo tutti a visitare la bellissima mostra che è stata allestita, a lasciarsi coinvolgere dalle storie di chi ha reso possibile questo progetto e vivere da vicino il significato profondo di questa iniziativa. Partecipando, contribuiamo insieme ad un percorso di consapevolezza e sostegno, dando ancora più forza al messaggio di solidarietà e offrendo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.”

"Sono fermamente convinto che la fotografia rappresenti un mezzo potente per comunicare emozioni – ha affermato il fotografo Nicolò Begliomini, autore degli scatti che danno anima alla mostra. “Questo progetto ne è stata una splendida conferma. Il mosaico di fili e di relazioni intrecciate emerge con grande intensità, le persone sono il motore che unisce le comunità. Questa mostra vuole essere un omaggio a tutti i volontari che, con il loro impegno, hanno detto un deciso NO alla violenza di genere. Un sentito ringraziamento a Conad Nord Ovest e alla Fondazione Conad ETS per avermi dato il privilegio di documentare il lavoro straordinario dell'Associazione Viva Vittoria Pistoia."

“Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in sé stessa e nella società – racconta una delle Fondatrici e Presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni -. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di sé. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché è un'attività creativa ancora molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti evoca immagini familiari e crea un'attitudine all'incontro e alla relazione”.

“Fondazione Conad ETS è orgogliosa di supportare l'iniziativa di Pistoia, che si inserisce in un progetto nazionale che ci ha visti accanto a Viva Vittoria OdV in tante piazze italiane, e siamo particolarmente felici che Conad Nord Ovest, grazie all'entusiasmo dei Soci di Pistoia e provincia, abbia aderito con così grande partecipazione - ha detto Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice della Fondazione -. Questo progetto, che si batte contro la violenza sulle donne, rappresenta un segnale forte di solidarietà e impegno della nostra Fondazione nei confronti della comunità. Da sempre, il Sistema Conad è impegnato a promuovere valori di inclusione, rispetto e sostegno di chi è più fragile attraverso iniziative che supportano chi lavora sul territorio per migliorare il benessere delle nostre comunità. L’azione in Piazza Duomo a Pistoia, così come la bellissima mostra fotografica promossa da Conad Nord Ovest, sono chiari esempi del potere della collaborazione per generare cambiamenti significativi”.

