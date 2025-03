Abbandono di rifiuti a Bientina: quattro persone denunciat

La Polizia Locale dell’Unione Valdera, nello specifico del Comando Territoriale di Buti Bientina, ha deferito quattro persone all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti, compresi rifiuti pericolosi, nella località Isola del Comune di Bientina.

L’area, già colpita in passato da episodi simili, è stata oggetto di un'attenta attività di monitoraggio da parte della Polizia Locale. Grazie a approfonditi accertamenti e all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio, gli agenti sono riusciti a identificare i responsabili. Oltre al procedimento penale a loro carico (rischiano ammende fino a 26 mila euro e l’arresto fino a 2 anni), i trasgressori saranno obbligati a rimuovere i rifiuti abbandonati e bonificare l’area a proprie spese.

"Si tratta di una piaga senza tregua – commenta il Comandante Territoriale di Buti Bientina Andrea Trovarelli – che ci vede impegnati quotidianamente nel contrasto a questi comportamenti illeciti. Invitiamo i cittadini a non affidarsi ai cosiddetti 'svuotacantine', che offrono lo smaltimento a prezzi modici con la promessa di conferire i rifiuti in discarica. È importante ricordare che la responsabilità penale ricade anche su chi affida i propri rifiuti a soggetti non autorizzati, alimentando così il traffico illecito di materiali di scarto."

Anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Bientina, Desirè Niccoli, ha voluto sottolineare l'importanza della vigilanza e della prevenzione:

"Le zone più isolate del nostro territorio sono spesso teatro di abbandoni indiscriminati di rifiuti. Grazie all’impegno costante della Polizia Locale, molti illeciti vengono scoperti e i responsabili individuati e sanzionati. La tutela dell’ambiente si basa su tre pilastri fondamentali: l’educazione dei cittadini, il controllo capillare delle aree più vulnerabili e un’azione sanzionatoria severa nei confronti di chi deturpa il territorio."

L’amministrazione e le forze dell’ordine ribadiscono il loro impegno nel contrastare questo fenomeno, invitando i cittadini a segnalare comportamenti sospetti e a smaltire i rifiuti attraverso i canali ufficiali e autorizzati.

Il Dirigente della Polizia Locale, Dr. Francesco Frutti, ha espresso il suo ringraziamento agli agenti intervenuti e al Comandante Territoriale per l’ottima attività di indagine svolta e per l’impegno profuso nell’individuare gli autori dei reati. La tutela dell'ambiente e la lotta all'abbandono dei rifiuti restano tra gli obiettivi principali, assieme alla sicurezza stradale e urbana del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera.