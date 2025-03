Abc cade in casa: terza sconfitta di fila

Prosegue al PalaBetti il percorso tutto in salita dell’Abc Solettificio Manetti, che inciampa nel terzo ko consecutivo e regala a Collegno la prima vittoria di questa seconda fase: 64-80 il finale di una gara che ha visto i gialloblu rincorrere per quaranta minuti. A fronte di una squadra che ha fatto dell’intensità e dell’energia le sue armi vincenti, restando padrona del campo per l’intera durata del match, l’Abc ha dato vita ad una prestazione opaca su entrambe le metà campo: mancanza di incisività in difesa, tanta confusione e poca coralità in attacco. Al netto delle assenze (Ciano, Corbinelli, Cicilano), è un’Abc che deve ritrovare il carattere e l’atteggiamento di una squadra che vuol restare in serie B.

Intanto gli impegni procedono spediti: mercoledì alle 21, sempre al PalaBetti, in programma il recupero della quarta giornata contro Varese, mentre domenica alle 18 il match casalingo contro Serravalle chiuderà la settimana di fuoco gialloblu.

La cronaca

Quintetti

Abc: Gutierrez, Rosi, Lazzeri, Cantini, Nnabuife

Collegno: Edwin, Bossola, Castellino, Tarditi, De Bartolomeo

La tripla di Castellino inaugura la sfida, con Collegno che parte forte e allunga con Edwin e De Bartolomeo fino al 7-14 su cui coach Manetti ferma il gioco. Al rientro il recupero di Gutierrez lancia il contropiede di Azzano, ed è proprio l’arresto e tiro dall’arco del n.25 argentino a ricucire fino al -2 (12-14). Il problema dei gialloblu, però, è la difesa, così gli ospiti restano con la testa avanti ristabilendo due possessi pieni di vantaggio con Milone e De Bartolomeo, finché Grillo scrive +9 sul tabellone (12-21). Un break personale di 6-0 a firma Azzano rompe gli indugi castellani, ma nell’ultimo possesso Collegno chiude 18-25.

Un’azione da tre punti di Marcato vale la doppia cifra di vantaggio piemontese (20-30 al 12′), divario che di fatto resta invariato fino a metà gara. L’Abc manca di energia e non riesce a girare l’inerzia, mentre Collegno prova a decollare approfittando delle mancanze castellane, finché Ticciati, dalla lunetta, manda tutti all’intervallo sul 30-39.

Dagli spogliatoi si riparte con il canestro e fallo di Gutierrez che vale il -6 gialloblu, ma è proprio Gutierrez a sedersi in panchina per il quarto fallo personale. La verve degli ospiti, però, non si placa, con Bossola e Castellino che conducono Collegno fino al +13 (33-46). Cantini e Nnabuife riportano lo svantaggio castellano sotto la doppia cifra (40-48), ma le disattenzioni difensive locali, unite ad un attacco che si affida ad iniziative per lo più personali, permettono ai piemontesi di restare in saldo controllo: 46-58 alla terza sirena.

Il rettilineo finale si apre con Castellino che dalla lunga distanza spalanca le porte alla fuga degli ospiti. Tanta confusione e poca concretezza, invece, per l’Abc, che non riesce a trovare la chiave per svoltare una gara tutta di rincorsa. Così Collegno ringrazia, amministra e va meritatamente a prendersi i primi due punti.

Abc Solettificio Manetti - Collegno Basket 64-80

Abc Solettificio Manetti: Rosi 10, Lazzeri, Ticciati 2, Viviani, Marchetti, Falaschi 7, Azzano 14, Nnabuife 5, Cantini 5, Gutierrez 21. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 14/46 (35%) da due, 5/17 (29%) da tre, 17/21 (81%) ai liberi, 41 rimbalzi (7 off, 34 dif), 12 assist.

Collegno Basket: Edwin 7, Bossola 6, Milone 10, Castellino 26, Tarditi 2, Obakhavbaye 6, Grillo 9, Marcato 3, Lo Buono, De Bartolomeo 11. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Stats totali: 19/43 (44%) da due, 7/23 (30%) da tre, 21/30 (70%) ai liberi, 44 rimbalzi (11 off, 33 dif), 15 assist.

Parziali: 18-25, 30-39 (12-14), 46-58 (16-19), 64-80 (18-22)

Arbitri: Nocchi di Vicopisano, Pampaloni di Terranuova Bracciolini.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate