Domenica 23 marzo, alle ore 17.15, in programma "Agenzia matrimoniale (lui e lei ricerca di partner)" quinto spettacolo della IV rassegna teatrale in vernacolo ShalominScena del Teatro Shalom di Empoli. Lo spettacolo, di Dory Cei, è rappresentato dalla compagnia teatrale Pigolio di stelle. Altri dettagli in locandina.

