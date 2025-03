Alia per la cittadinanza alluvionata: come chiedere il ritiro dei materiali

Alia Multiutility prosegue il suo impegno a supporto delle comunità colpite dal maltempo dello scorso fine settimana, garantendo la continuità dei servizi e mettendo in campo tutte le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza.

Tutti gli sportelli e gli Ecocentri di Alia sono regolarmente aperti secondo il normale calendario, consultabile sul sito ufficiale dell'azienda.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti alluvionati, questa mattina sono iniziate le operazioni di ritiro da parte dei mezzi Alia. I cittadini sono invitati a seguire le procedure già comunicate nei giorni scorsi: i materiali alluvionati devono essere conferiti separando, per quanto possibile, i rifiuti urbani dai rifiuti pericolosi e dai rifiuti elettrici ed elettronici. I cittadini delle aree colpite possono richiedere il ritiro dei materiali alluvionati tramite l’area clienti sul sito aliapp.aliaserviziambientali.it oppure contattando il call center ai numeri 800.888333 (rete fissa, gratuito), 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario) e 0571.1969333 (rete fissa e mobile). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 14,30. L’esposizione dei materiali deve avvenire subito dopo la segnalazione, senza necessità di appuntamento.

Il servizio di raccolta porta a porta sta progressivamente tornando alla normalità in un numero sempre maggiore di aree. Tuttavia, nelle zone ancora allagate o con viabilità interrotta, dove gli operatori non riescono ad accedere, Alia invita i cittadini a ritirare i rifiuti dalla sede stradale e ad esporli nel successivo passaggio previsto dal calendario.

Alia Multiutility rinnova il suo impegno nel supportare i territori colpiti e ringrazia i cittadini per la collaborazione e il rispetto delle indicazioni operative che consentono di rendere più efficace il lavoro delle squadre sul campo. Per aggiornamenti in tempo reale, consultare il sito www.aliaserviziambientali.it e i canali ufficiali di Alia Multiutility.

Fonte: Alia - Ufficio stampa

