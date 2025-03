All'Orcio d'oro si apre la mostra di Daniela Maccheroni: la data dell'inaugurazione

Oggi, dalle 16 alle 18, si aprirà la mostra di Daniela Maccheroni all'Orcio d'oro di San Miniato. L'inaugurazione ufficiale, causa emergenza meteo, è stata rimandata a venerdì prossimo alle ore 18 con l'artista, il professore Ilario Luperini curatore del catalogo e rappresentanti delle autorità locali: il taglio del nastro sarà preceduto dai pomeriggi di tutta la settimana e anche da una lettura spettacolo di grande interesse, spiegano in una nota dall'Orcio d'oro.

Un'opera di Daniela Maccheroni

Si tratta di una riscrittura del libro della Maccheroni, intitolato, come del resto lo spettacolo, "Una vita", narrazione di una vicenda umana di grande sofferenza, pervasa da un'ossessione che è anche impotenza, arginata, spesso vinta da un amore per l'Arte e dalla fede in Dio. La vita è appunto quella della Maccheroni, attraversata dalla persecuzione perpetrata da presenze continue di figure inquietanti. "Qualcosa che - dicono gli attori, Alessandra Neri e Andrea Mancini - spesso coinvolge ciascuno di noi, vinto da un senso d'impotenza, di fronte ad una realtà che, a volte, è incomprensibile, pare accanirsi contro la nostra quotidianità".

Nelle pagine di presentazione della mostra si parla di una autobiografia che è anche ironica, che quindi lotta contro la tragedia, con l'arma dell'ironia, di un alleggerimento che aiuta a sopravvivere.

