Alluvione Empoli, sopralluogo a Carraia. Mantellassi: "Vengano riconosciuti i ristori"

È cominciata la fase ‘due’ dell’emergenza maltempo causata dall’alluvione che ha colpito anche Empoli. Ci sono stati allagamenti in diverse parti della città (Santa Maria, Avane, Marcignana, Carraia) e poi la situazione si è aggravata con lo strappo dell’Orme, scivolando su Ponzano. Qui la situazione, nel complesso, è stata ripristinata, l’acqua è stata rimossa dalle strade e questo vale anche per le zone citate dove la viabilità è tornata alla normalità. Questa mattina, lunedì 17 marzo 2025, fra le altre zone il sindaco Alessio Mantellassi si è recato a Carraia.

“Sono stati e sono giorni complessi che ci hanno colpiti. Da quando è cominciata questa vera emergenza alluvione, siamo rimasti nelle zone allagate con ogni mezzo - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. In questo momento dopo aver sgombrato dall’acqua le strade delle zone dove ci sono stati gli allagamenti più complessi (primo su tutti a Ponzano), siamo in corso con lo svuotamento delle aree più basse (garage, seminterrati, cantine) che è già andata avanti per tutta la giornata di ieri e in questo momento sta finendo. Le squadre dei volontari sono a dare una mano nella parte di svuotamento degli oggetti danneggiati e è cominciata da stamattina la rimozione dei rifiuti accatastati sulle strade da parte di Alia che li sta ritirando e appena le strade saranno liberate, sarà predisposta una pulizia delle strade straordinaria. Penso – continua il sindaco – a tutta una serie di strutture che sono state danneggiate, come il centro cottura, il gattile e non ci siamo mai fermati in questi giorni così difficili per la nostra città. Per la nostra comunità. Stiamo dando massimo supporto a tutte le singole realtà che stanno cercando di ripartire e che sono state colpite”.

AGGIORNAMENTI

SCUOLE - Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado dove è sospesa la didattica, Il Pontormo di via Sanzio e l’ITI Ferraris Brunelleschi, nella giornata odierna si saprà se e quando riprenderà la didattica sempre stando in contatto con i dirigenti scolastici e Città Metropolitana.

CENTRO COTTURA – In questo momento è stato completamente svuotato dall’acqua. Sono in corso i lavori di sistemazione, ci sono danni ai magazzini e alle derrate e il Comune sta provvedendo al rifornimento e alla sistemazione degli strumenti della mensa che sono stati rovinati. Nel frattempo insieme agli Istituti scolastici, il Comune si sta attrezzando per riuscire a mantenere aperte comunque le scuole e quindi attraverso o andando a prendere i figli a scuola e portarli a pranzo in famiglia, e riportarli il pomeriggio, o anche fornendo loro un pranzo al sacco per almeno due o tre giorni. Inoltre si sta valutando una soluzione sostitutiva ovvero un pasto fornito comunque dall’amministrazione da portare direttamente all’interno delle scuole senza l’utilizzo della mensa. La mensa ha bisogno di qualche settimana di lavori.

L’ORME – È stato ripristinato nella parte dello strappo. C’era stato un ripristino d’emergenza che è stato poi rafforzato ulteriormente in queste ore in una soluzione provvisoria. In questo momento è in corso il rafforzamento definitivo dell’argine con sassi da scogliera che verranno posti a rafforzare quel punto.

RISTORI – “La richiesta da parte nostra – evidenzia il primo cittadino - è che vengano riconosciuti i ristori a livello regionale ma anche a livello nazionale. A livello regionale ci sono state importanti rassicurazioni da parte del presidente Giani; per quanto riguarda i ristori a livello nazionale, in questo momento non ci sono segnali dal governo e chiediamo con forza che vengano riconosciuti perché due canali di ristoro sono fondamentali. Noi siamo pronti a organizzare un supporto alla popolazione per accedere a questi ristori, nel frattempo stiamo facendo la conta di tutti gli interventi da fare che sono frutto del danneggiamento della piena che presenteremo nel piano di emergenza che la protezione civile nazionale sta predisponendo. In questo momento non abbiamo una stima di massima dei danni ingenti avuti”.

A questo proposito, per tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno subito allagamenti, l'amministrazione comunale raccomanda caldamente, ai fini dei successivi ristori, di mantenere le testimonianze video, foto e le documentazioni dei materiali danneggiati (scontrini e fatture di materiale alluvionato o riacquistato, preventivi e fatture per spese sostenute). Quando sarà dichiarato lo stato di emergenza nazionale, saranno diffuse le procedure per la richiesta dei ristori. Al momento non dovranno essere inoltrate le richieste al Comune.

SERVIZIO RITIRO MATERIALI ALLUVIONATI – Per i quartieri che hanno subìto ingenti danni dall'alluvione (Ponzano, Carraia, Santa Maria), Alia è già attiva per il ritiro dei materiali disposti fuori dalle abitazioni. Per situazioni simili avvenute in altre zone della città, si consiglia di telefonare al call center di Alia Servizi Ambientali (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30, il sabato dalle 8.30 alle 14.30) per segnalare la zona di residenza. Si ricorda che con il ritiro del materiale alluvionato o danneggiato, non verrà assegnato il codice di prenotazione. Gli altri numeri disponibili sono: 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario) e 0571 1969333 (rete fissa e mobile). Si raccomanda di separare i rifiuti Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

