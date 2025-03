Auto in sosta selvaggia blocca bus a Casciana Terme, saltano le corse

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio il proprietario dell’autoveicolo che parcheggiato in divieto di sosta ha bloccato il servizio di trasporto pubblico lungo la Linea bus 400 a Casciana Alta (PI) sabato 15 marzo 2025 attorno alle ore 16:00.

Il bus diretto a Pontedera è rimasto bloccato per oltre 40 minuti fino all’arrivo della Polizia Municipale e del carro attrezzi che ha rimosso il veicolo in divieto di sosta permettendo così al mezzo del servizio pubblico di poter fare la curva (si vedano foto) e continuare la corsa.

A causa del prolungato blocco del servizio tpl della Linea 400 le corse successive sono saltate a causa dell’eccessivo ritardo accumulato.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

