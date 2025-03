Continua la campagna adozioni al Canile di Livorno: Sampei cerca casa

Prosegue la campagna dell’ufficio Tutela Animali per l’adozione dei cani ospiti del Canile municipale di Livorno. Cercasi casa per Sampei, un un meticcio border/belga di 5 anni circa, che è arrivato al canile comunale 'La Cuccia nel Bosco' nel 2021. Sampei è un cane energico, docile e di buona indole. Aspetta di essere adottato da una nuova famiglia che sappia assecondare la sua propensione per l'attività.

Chiunque fosse interessato ad adottarlo può contattare l'ufficio Tutela Animali al numero 0586-820351.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate