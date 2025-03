Comune di Poggibonsi: chiuso un 'poker' di interventi sull'acquedotto

Prosegue secondo copione il piano di Acque, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, per il rinnovamento delle reti idriche a Poggibonsi, tramite la sostituzione di importanti tratti di acquedotto, allo scopo di consentire un progressivo miglioramento del servizio idrico in termini di qualità, continuità e sostenibilità. Se da un lato il gestore idrico della Valdelsa ha già annunciato significativi investimenti per i prossimi mesi, che riguarderanno in modo particolare le tubazioni del centro storico, dall’altro sta rispettando gli impegni sull’insieme di interventi nel capoluogo dal valore in totale di 1,3 milioni di euro.

In particolare, si sono conclusi i quattro rilevanti progetti che nei mesi scorsi, e fino a poche settimane fa, hanno interessato le condotte idriche in quattro importanti strade cittadine. In via Andreuccetti si è chiusa la posa in opera e l’attivazione di 900 metri di nuove tubazioni (investimento da 480mila euro). Obiettivo, adesso raggiunto, quello di potenziare l’infrastruttura, migliorando la qualità del servizio e risolvendo le problematiche legate ai guasti che insistevano sulla condotta datata. Portato a termine anche il rifacimento degli allacci d’utenza, nelle prossime settimane sarà eseguita la riasfaltatura della strada (attività che avverrà anche per gli altri interventi, trascorso il tempo necessario all’assestamento del terreno). Già in precedenza era stato ultimato invece il progetto di via Boccabarili (320mila euro), con la dismissione del tratto di acquedotto prima in funzione, soggetto a frequenti rotture. La porzione di rete idrica ammalorata è stata sostituita con 330 metri di nuove condotte, che garantiscono ora la drastica riduzione dei guasti e quindi degli inconvenienti per gli utenti della zona. Traguardo raggiunto, al netto di alcuni piccoli lavori accessori, anche per la realizzazione dei 240 metri di nuove tubazioni in via Gallurì (130mila euro), dove il Comune è impegnato nell’opera di riqualificazione del piano viabile. Infine, nei giorni scorsi sono terminate le operazioni in via Lombardia: investimento da 430mila euro per la messa in funzione di 780 metri di nuovo acquedotto.

“La situazione complessa del servizio idrico a Poggibonsi è ormai nota - ricorda il presidente di Acque, Simone Millozzi - Per fronteggiare le difficoltà, negli anni abbiamo pianificato ingenti investimenti, e altrettanti ne garantiremo nel corso del 2025. È opportuno ricordare anche il progetto “a più riprese”, dal valore totale di 1 milione di euro, sulla condotta di adduzione che dalla diga di Cepparello trasporta l’acqua nel capoluogo: un primo lavoro si è chiuso con l’inserimento di una “calza” in kevlar all’interno della tubazione in viale Marconi, a questo si è aggiunto il rifacimento di un secondo tratto dal deposito di Mocarello a via del Chianti, e in futuro la condotta sarà interessata da ulteriori interventi strutturali”. “Tutti questi interventi - sottolinea la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni - sono molto importanti per migliorare il servizio idrico. Per alcuni lavori, come per via Andreuccetti, si è trattato di operazioni complesse, che in alcune fasi hanno comportato anche modifiche viarie significative. Questi lavori adesso sono completati, ma il percorso di investimenti prosegue, e si intensificherà per rinnovare la rete e ridurre rotture, sprechi e disagi. Andiamo avanti sugli impegni condivisi”.

Fonte: Acque SpA