Convocato il Consiglio comunale di Castelfranco: sistema museale e Cerbaie all'ordine del giorno

Attualità Castelfranco di Sotto
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(foto gonews.it)

Convocato il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, per il giorno mercoledì 19 marzo alle ore 21 presso la Sala Consiliare. Di seguito i punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.03.2025
1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
3. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES DEL “PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO EX AGRICOLO, CON DEMOLIZIONE DI VOLUME PERICOLANTE E SPOSTAMENTO DELLO STESSO IN ALTRO SITO – CORTE BISTI E VIA DORI” APPROVATO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL B.U.R.T. N. 28 DEL 13 LUGLIO 2022 AI SENSI DELL’ART. 111, COMMA 5, DELLA L.R. 65/2014 E MANDATO DI ANNULLAMENTO DELLA SCIA N. 91/2024 E DEL P.D.C. N. 92/2024.
4. CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DEL VALDARNO DI SOTTO PERIODO 2025-2029 – APPROVAZIONE.
5. AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI – APPROVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE.
6. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027: VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
7. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “LISTA CIVICA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “MOZIONE PULITURA BOSCHI DELLE CERBAIE E VIA FRANCIGENA”.

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