Culturale Cineclub Empolese presenta 'Un altro giro', film premio Oscar con protagonista Mads Mikkelsen

L’associazione il Culturale Cineclub Empolese martedì 18 marzo alle ore 21.15, presso i locali del Cinema Excelsior in Via Cosimo Ridolfi 75 a Empoli, presenta 'Un altro giro', un film diretto da Thomas Vinterberg, già vincitore dell’Oscar al miglior film in lingua straniera.

Martin e alcuni suoi amici si affidano alla teoria secondo cui ogni essere umano nasce con una minima quantità di alcol in corpo, per iniziare un esperimento. Sono convinti che assumendo bevande alcoliche, fino a mantenere uno stato di leggera ebbrezza durante tutte le ore lavorative, la mente umana possa riuscire a raggiungere stati percettivi che incrementino la creatività del genio. Forte della superba interpretazione di un impeccabile Mads Mikkelsen, tra gare di bevute all’estremo, danza jazz e vite familiari rammentate, “Un altro giro” è un film straordinario, dal piglio divertente e leggero, che incita a quella catarsi liberatrice necessaria ad infrangere la routine, nonostante sia accompagnato fin dal primo istante da un inquietante sospetto di imminenti tragedie.

Il regista di capolavori come Festen e Il Sospetto, ancora una volta riesce a stupire girando una commedia che in realtà ha tematiche molto più affini al dramma.

Fonte: il Culturale Cineclub Empolese