Dopo la pioggia, Azione ringrazia: "Orgogliosi della comunità"

AZIONE esprime la più sentita vicinanza ai nostri concittadini colpiti dal recente evento alluvionale. Empoli è stata particolarmente colpita. Metteremo tutto il nostro impegno e tutta la nostra determinazione per far si che anche dalle amministrazioni locali ci sia la massima attenzione verso tutti coloro che maggiormente hanno subito danni, seguendoli nella ricostruzione, aiutando chi ha più bisogno in questo momento. Vogliamo fin da ora ringraziare tutta la nostra cittadinanza per il modo esemplare con cui è stata affrontata l’emergenza e per il comportamento civico che anche questa volta la nostra comunità ha saputo esprimere. E’ doveroso riconoscere poi un ringraziamento particolare a tutti gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine, del personale sanitario e a tutto il sistema di Protezione Civile Comunale e della Città Metropolitana. Chiediamo al Presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti di far giungere a tutta la Sua organizzazione le congratulazioni per avere, in tempi molto rapidi, provveduto a far riparare la falla apertasi sull’argine del fiume Orme, così come ringraziamo Alia e tutte le associazioni intervenute sul territorio per il prezioso contributo dato durante l’emergenza, e che siamo certi non mancherà nei giorni a venire. Ed infine ma non per ultimi vogliamo ringraziare tutto il mondo del volontariato, perché anche questa volta la risposta arrivata nel momento del bisogno è stata encomiabile. Come AZIONE chiediamo alla nostra Amministrazione Comunale di concedere un attestato di benemerenza a tutti coloro che del mondo del volontariato hanno partecipato alle operazioni di soccorso, per testimoniare l’apprezzamento del loro impegno civico e l’amore per la nostra comunità. Nel ribadire il nostro impegno politico, siamo davvero orgogliosi di rappresentare una comunità eccezionale come quella della nostra Empoli, che ancora una volta ha dimostrato un carattere straordinario nel rispondere all’emergenza.

Empoli in Azione

