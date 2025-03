Emergenza maltempo, Alleanza Verdi e Sinistra Empoli: "Necessaria costante attenzione alla tutela del territorio"

Alleanza Verdi e Sinistra Empoli esprime la propria profonda stima e gratitudine a tutte e tutti coloro che hanno contribuito, con dedizione e professionalità, alla gestione dell'emergenza causata dall'alluvione di questo fine settimana. Alla Protezione Civile, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, dalla Polizia Municipale ai Vigili del Fuoco, a tutte le volontarie e i volontari, le cittadine e i cittadini che abbiamo visto con grande dignità affrontare questo evento così estremo. Alla Giunta ed al Sindaco Mantellassi, presentissimi e sempre a disposizione della cittadinanza.

In questo fine settimana abbiamo seguito da vicino la situazione degli istituti scolastici, grazie agli aggiornamenti dell’Assessora Pasqualetti. In generale abbiamo visto dimostrazioni di solidarietà incredibili, soprattutto nei quartieri più colpiti. Ci sono ancora alcune situazioni di difficoltà, che siamo certi che verranno gestite con la stessa capacità e disponibilità dimostrate fino ad ora.

La conta dei danni sarà un capitolo triste ma necessario. Come Alleanza Verdi e Sinistra ci impegniamo a far sì che il capitolo ristori sia gestito il più celermente possibile, così come già anticipato dal Sindaco Mantellassi. Questa tipologia di eventi, che purtroppo non possiamo più considerare eccezionali, ci ricordano l'importanza di una costante attenzione alla tutela del nostro territorio e della necessità di investire nella prevenzione e nella gestione delle emergenze ambientali. Rinnoviamo il nostro impegno in questa direzione, al fianco delle istituzioni e di tutta la comunità.

Fonte: Alleanza Verdi e Sinistra Empoli

