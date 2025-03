Fermati in auto con cocaina, uno cerca di scappare e carabinieri usano spray urticante

A Marina di Pisa, nella serata del 25 marzo, i Carabinieri hanno arrestato due uomini di 45 e 39 anni per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo, i militari hanno fermato un’auto sospetta con a bordo i due, che hanno tentato di fuggire. Il conducente ha cercato di scappare con il veicolo, mentre il passeggero ha provato a dileguarsi a piedi, ma entrambi sono stati bloccati. Durante l’arresto, hanno opposto resistenza, costringendo i Carabinieri a usare lo spray urticante. La perquisizione ha portato al sequestro di 100 grammi di cocaina e 930 euro in contanti, trovati in possesso del 39enne. Su disposizione della Procura di Pisa, quest’ultimo è stato portato in carcere, mentre il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari.

