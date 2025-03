Fermato con tubo di plastica di 29 cm, denunciato 19enne a Pisa

Durante la notte, i carabinieri di Pisa hanno denunciato un 19enne per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione al 112 che indicava un individuo sospetto nei pressi della stazione di Pisa. Il giovane, identificato dai militari, è stato trovato in possesso di un tubo di plastica lungo 29 cm con terminale nero, considerato un'arma impropria. L’oggetto è stato sequestrato e affidato all’ufficio corpi di reato in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa