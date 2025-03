Fi-Pi-Li, riaperto tutto il tratto a Vicarello che si era allagato

È stata riaperta la Fi-Pi-Li nel tratto di Vicarello che si era allagato dopo l'ondata di maltempo, iniziata in Toscana il 13 marzo. Già dalla serata di ieri 16 marzo era stato risolto l'allagamento tra Vicarello e Lavoria al km 66 in corrispondenza del fiume Isola. Alle 23.30 di ieri riaperto il tratto al km 68 tra le uscite A12 Collesalvetti e Vicarello: eliminato l'allagamento, a causa dell'acqua in continuo arrivo in carreggiata dai campi limitrofi, il tratto è stato riaperto nella notte.

Nelle altre strade, gli aggiornamenti della Città Metropolitana di Firenze: Riaperta la SS67 Tosco Romagnola loc. Contea (Dicomano), rimangono chiuse la SS65 Bolognese tra km 15 e km 17 (Vaglia), la SP32 della Faggiola al km 3 (Firenzuola), SR302 dopo la località Casaglia al km 52+300, la SP503 Passo del Giogo in loc. Omo Morto (Scarperia San Piero), la SP13 al km 12 (Vinci), la SP130 di Monte Morello al km 11, la SP117 Firenzuola. Riaperta la linea ferroviaria Faentina da San Piero a Sieve a Firenze. Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza e non oltrepassare le chiusure posizionate sulla viabilità.