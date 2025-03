Il Cuoio cardioprotetto: Misericordie e Club insieme per formare più di 500 ragazzi

Uniti per il Valdarno. E’ lo slogan che i governatori delle misericordie del Comprensorio del Cuoio hanno voluto dare alla “cena evento” organizzata insieme ai club Lions International San Miniato, Rotary distretto 2071, Rount table 76 San Miniato Fucecchio per venerdì 21 marzo 2025, primo giorno di primavera. L’appuntamento è a Montopoli in Val d’Arno presso il Ganzo Varramista Kitchen dalle ore 20,00 per raccogliere fondi per le attività formative delle misericordie. Prenotazioni al 392 7207536 (euro 35,00 per adulti, 20,00 per i bambini).

Per il coordinatore delle Misericordie dell’Empolese Valdarno Maurizio Chinaglia, che insieme a Leonardo Barletta e a Veronica Vivaldi sta coordinando l’evento “l’iniziativa assume diversi valori che meritano di essere attenzionati. Innanzitutto la capacità di molti soggetti di fare sistema e lavorare insieme, cosa che non è assolutamente scontata. Ad esso si aggiunge nel merito, la finalità della serata, ovvero raccogliere fondi per la formazione e per promuovere la cultura del soccorso nelle scuole. Ci rivolgiamo a più di cinquecento ragazzi per educarli al primo soccorso e all’uso del defibrillatore”. E’ questa una necessità ribadita da tutti i governatori delle misericordie: Alessandro Scaldovi di Santa Croce, Ciro Macchiaroli di Fucecchio, Marco Micheletti di San Miniato, Paolo Bini di Castelfranco di Sotto, Maria Bartoli di La Scala, Andrea Tinghi di San Romano, Roberto Pistolesi di La Serra, Alessandro Mancini di San Miniato Basso. L’iniziativa si inserisce in una progettualità regionale, il progetto ASSO, che la Federazione Toscana delle Misericordie ha realizzato a partire dal 2017 siglando un accordo di collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale della Toscana con lo scopo di formare ragazzi che sappiano come comportarsi di fronte a un infortunio, a un incidente o a un malore per ridurne le conseguenze e, in certi casi, salvare delle vite”.

Saranno più di 500 i ragazzi delle scuole coinvolti, a cui dovrà essere messo a disposizione il “materiale didattico” da esercitazione dal Dae ai manichini per il primo soccorso, mentre per gli studenti delle classi V superiore è prevista la formazione per l’abilitazione all’uso del Dae. Lo scopo è di lavorare a sistema per arrivare tutti insieme a creare il “Comprensorio del Cuoio cardioprotetto”.

Alla serata partecipa anche l’Unione Cattolica Artisti Italiani sezione di San Miniato. Cinque artisti: Bruno Gandola, Sonia Rossetti, Alma Francesca, Lorenzo Terreni e Paolo Tinghi hanno realizzato e messo a disposizione le loro opere affinché possano essere ricavati ulteriori risorse prima e durante la serata. “Una nuova bella occasione di collaborazione con le misericordie – spiega Fabrizio Mandorlini, presidente di Ucai San Miniato. – Dopo aver contribuito insieme a Città dei Presepi alla realizzazione dell’Icona delle Misericordie per il Giubileo che sta girando l’Italia e realizzato nel tempo alcuni cicli pittorici sulle opere di misericordia ben volentieri

collaboriamo su temi importanti per l’oggi e per il domani come quello della formazione al soccorso”.

