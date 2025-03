Il giornalista fucecchiese Franco Polidori premiato dall’Ordine dei Giornalisti

“Da parte mia e dell’intera amministrazione i complimenti a Franco per questo traguardo così importante – commenta la sindaca Emma Donnini -. E’ un grande orgoglio per Fucecchio, terra di giornalisti da sempre, poter vantare un professionista di grande esperienza come lui. Nel paese che ha dato i natali a Indro Montanelli, non posso che fare a Franco le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.