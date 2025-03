Il karateka di Bientina Mattia Devicienti è Campione d’Italia

Un nuovo titolo è andato ad arricchire la bacheca di Mattia Devicienti, il giovanissimo karateka di Bientina, che nel fine settimana appena passato, a Udine, ha vinto il titolo di Campione d’Italia nella categoria -50 kg. “esordienti”.

Medaglia d’oro e convocazione in nazionale per disputare gli europei in Polonia in autunno prossimo, per l’11enne bientinese che dopo la vittoria ai mondiali a Buenos Aires dello scorso ottobre ha osservato un inverno di allenamenti intensi e duri. Il suo obiettivo era raggiungere lo scudetto da Campione Italiano e lo ha raggiunto con una grande forza e determinazione, ricominciando l’anno così come aveva chiuso il 2024, salendo sul gradino più alto del podio e aggiungendo alle sue tante medaglie, per la maggior parte tutte d'oro, quella dal retrogusto forte dell’essere diventato Campione Italiano 2025.

Riepilogando, Mattia è stato due volte Campione del mondo e una volta Campione Europeo "for children", poi una volta medaglia d'oro nella Coppa Italia nella categoria “speranze” e passando poi alla categoria degli agonisti ha conquistato tutti i titoli più importanti a livello nazionale.

Nella stagione 2024/2025 Mattia ha vinto, oltre al Campionato Italiano, le medaglie d'oro in tutte le competizioni d'importanza Nazionale, come la "Golden Cup” a dicembre 2024 e il “Grand Prix” dello scorso febbraio, dove ha oltremodo incamerato il primo posto nella classifica nazionale della sua categoria.

Per il Team Karate Nava la trasferta friulana è stata assai fruttuosa: oltre al trionfo di Devicienti, la medaglia d'oro è stata conquistata pure da Filippo IVONE e Lavinia ALCAMO, anche per loro convocazione in nazionale, mentre Luca MASTROMARINO, Agnese CASTELLANO, Rachid PARISI e Alessio CASALINI hanno conquistato l'argento ed Emmanuel PIETROBURGO e Alessio RINALDI si sono aggiudicati la medaglia di bronzo.

Grande soddisfazione, dunque, al Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto, i ragazzi guidati dai Maestri Eduardo e Symon l’hanno fatta da padroni a Udine e la scuola del grande maestro Eduardo Nava, che sta diventato polo centrale di riferimento per il movimento del karate nazionale, senza mai perdere di vista la mission principale, al di là dell’agonismo, quella cioè di sostenere i giovani a crescere in modo equilibrato, sviluppando abilità che vanno dal fisico al carattere, e fornendo strumenti utili per affrontare la vita con sicurezza e integrità.