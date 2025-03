Ipotesi materiale radioattivo in Garfagnana, controlli dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti in un deposito di un'azienda che produce rame a Fornaci di Barga dopo una segnalazione di possibile presenza di Cesio-137 nelle polveri di scarto della lavorazione. La quantità rilevata è infinitesimale, ma ha attivato le procedure di sicurezza. Le prime misurazioni dei vigili del fuoco non hanno evidenziato radioattività, ma sono in corso ulteriori campionamenti. Arpat è stata informata e proseguirà le verifiche con il supporto dei vigili del fuoco.

