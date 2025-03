Jet's Group: rinviata l'inaugurazione della nuova sede empolese dopo il maltempo

Negli scorsi giorni la Toscana è stata colpita da forti temporali e fenomeni alluvionali che in alcune zone hanno provocato ingenti danni ancora difficilmente quantificabili. Anche il territorio della Valdelsa e il comune di Empoli sono stati pesantemente impattati e al momento le unità della protezione civile sono impegnate a supportare famiglie e imprese e a risolvere i disagi presenti in città.

In questo difficile contesto, i soci del Gruppo Jet's hanno deciso di rimandare l'inaugurazione della nuova sede empolese. La sede del Gruppo vuole essere il punto di riferimento per la comunicazione integrata per tutto il territorio, e non ci sentiamo di festeggiare un traguardo in un momento così difficile per la Toscana.

L'inaugurazione è dunque rimandata al giorno 3 aprile alle ore 16.00. Il Gruppo Jet's è vicino alle famiglie, alle imprese e alle istituzioni che in questo momento hanno subito danni e si trovano in situazioni di difficoltà.

Fonte: Ufficio Stampa