Arrestato per furti in serie a Firenze: riconosciuto per il tatuaggio della Juventus

La fede calcistica lo ha tradito. Un ladro che ha messo a segno diversi furti a Firenze è stato rintracciato e arrestato per via di uno stemma della Juventus tatuato sul collo.

In base a quel tatuaggio e alle impronte digitali l'uomo è finito in manette l'accusa di aver messo a segno i colpi ai danni di negozi a Firenze e provincia tra dicembre 2022 e ottobre scorso. Avrebbe commesso 12 furti per un valore totale della refurtiva di 100mila euro.

Sarebbe stato individuato dalla polizia giudiziaria, spiega la procura, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza che lo ritraevano a volto scoperto con il tatuaggio, ben visibile sul collo.