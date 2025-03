Lutto per il Gruppo Valiani, è scomparso il fondatore dell'azienda Giuliano Valiani

Lutto nel Gruppo Valiani per la scomparsa di Giuliano Valiani, fondatore dell'azienda con sede a Santa Croce sull'Arno. Classe 1932, nato in Valdinievole, Valiani è venuto a mancare nella serata di ieri 16 marzo.

"È stato una figura importante nel tessuto produttivo di Santa Croce sull’Arno e nell’intero Comprensorio del Cuoio, portando la sua azienda, -oggi Il Gruppo Valiani è costituito da ben sei società-, ad essere un centro di assistenza nell’ automotive di respiro regionale". Così dal Gruppo nel ricordo di Giuliano Valiani.

"Proveniva da una modesta famiglia di contadini; frequentò solo la scuola dell’obbligo e subito dimostrò di essere un giovane che non temeva i sacrifici e con vedute lungimiranti. All’età di 14 anni infatti viene mandato ad imparare il mestiere di meccanico in un’autofficina in Valdinievole e da qui inizia la sua "carriera" fatta di tante ore di lavoro, di notti insonni, di coraggio, di intraprendenza e di lungimiranza. Approda ancora giovane a Santa Croce sull’Arno, dove si fa presto apprezzare dalla gente, dai commercianti, dagli industriali, e dove piano piano dà vita all’attuale azienda situata sulla Francesca Bis. Si dimostra fin da subito con i suoi dipendenti autorevole, ma anche collaborativo e comprensivo, sempre disponibile all’ascolto ed alla risoluzione di eventuali problemi.

L’eredità di Giuliano è ora nelle mani dei figli Alessandro, Massimo e Marco, e dei nipoti Vanessa, Filippo, Aristotele e Tommaso, che attualmente lavorano tutti in azienda.

Per chi volesse dargli l’ultimo saluto, la salma è esposta presso l’abitazione ubicata in Via Provinciale Francesca Nord, n.114 ed i funerali si terranno domani, 18 marzo alle ore 15:30 nella Collegiata di San Lorenzo a Santa Croce sull’Arno" concludono dal Gruppo Valiani.

