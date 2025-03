Maltempo, la Misericordia di Empoli ringrazia cittadini e volontari per l’impegno durante l’emergenza

La Misericordia di Empoli desidera esprimere il più profondo e sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro contributo in questi giorni di emergenza alluvione nella nostra città.

Un pensiero di immensa gratitudine va innanzitutto a tutti i cittadini delle aree colpite dall’emergenza, e non solo, che hanno offerto un continuo supporto e assistenza ai volontari arrivati da ogni angolo d’Italia per prestare aiuto. Un pasto caldo, un caffè e un sorriso non sono mai mancati ai nostri uomini e donne in giallociano operativi sin dalla serata di giovedì, 13 marzo, quando la situazione iniziava a delinearsi

e la macchina operativa si stava preparando a entrare in azione.

Venerdì e sabato sono stati giorni di intenso lavoro, ma grazie alla straordinaria collaborazione di tutte le forze in campo, la fase più critica dell’emergenza è stata superata già nella mattinata di ieri, domenica 16 marzo. La Protezione Civile della Misericordia di Empoli resta attiva nelle aree più danneggiate dall’ondata di acqua, per continuare a monitorare la situazione e offrire supporto ai cittadini ancora in difficoltà.

Un lavoro significativo è stato svolto dall’Area Emergenze Nazionale delle Misericordie, che ha attivato un prezioso punto di comando avanzato nell’area della frazione empolese di Ponzano, e ha coordinato i vari interventi sul territorio. Sono state coinvolte 29 Misericordie da tutta Italia, oltre a quella di Empoli, che hanno messo in azione 176 volontari, di cui 92 provenienti dalla nostra città, per un totale di oltre 1.760 ore di servizio. Uomini e donne sono arrivati a Empoli per pompare acqua, spalare fango e offrire un aiuto concreto alla popolazione. Sono state messe in campo 35 pompe di cui una potente HCP capace di drenare 12mila litri d’acqua al minuto, così da liberare il più velocemente possibile le case e i vari locali invasi dall’acqua.

“Non ci sono parole per esprimere la mia riconoscenza, quella del Provveditore e di tutto il consiglio del Magistrato- sottolinea il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai- per la grande opera fatta da tutti i nostri volontari impegnati in questa ennesima situazione di emergenza. Questa volta nella nostra città. In un momento di grande difficoltà, il loro impegno, dedizione e prontezza nel rispondere alle esigenze della comunità hanno rappresentato una luce di speranza e solidarietà per tutti. Grazie al loro straordinario lavoro di squadra e alla generosità molti danni sono stati limitati. Ogni volontario e volontaria ha dimostrato un coraggio e una determinazione esemplari per contribuire al benessere collettivo. La nostra comunità ha avvalorato che l'unione e la solidarietà possono superare qualsiasi avversità”.